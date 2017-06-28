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28 Haziran 2017 21:29

Uludere’de terör örgütü PKK’nın gömülü mühimmatı ele geçirildi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak Uludere’de terör örgütü PKK’nın toprağa gömülü mühimmatı ele geçirildi.

Uludere’de terör örgütü PKK’nın gömülü mühimmatı ele geçirildi

28 Haziran 2017 21:29


Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, toprağa gömülü 320 adet anti personel roket mühimmatı, 300 adet anti tank mühimmatı ve çok sayıda roket sevk fişeği ele geçirdi.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyetinde Andaç Köyü Serin Vadisi bölgesinde bulunan kuru dere yatağında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 320 Adet Anti Personel Roket Mühimmatı, 300 Adet Anti Tank Mühimmatı, 620 Adet Roket Sevk Fişeği Ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.




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