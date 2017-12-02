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02 Aralık 2017 15:36

Vali Aktaş Cizre’de şal şapik kursunu ziyaret etti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiği Cizre’de halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren şal şapik kursunu ziyaret etti.

Vali Aktaş Cizre’de şal şapik kursunu ziyaret etti

02 Aralık 2017 15:36


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte Cizre Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren şal şapik kursunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yöresel kilim dokuma atölyesi ve şal şepik atölyelerini gezen Vali Aktaş, meslek edinme konusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşlara gereken desteğin verildiğini ve bundan sonrada destek vermeye devam edileceğini söyledi.


Bir müddet atölyeyi gezip yapılan el sanatları ile ilgili kursiyerlerden bilgi alan Vali Aktaş, kursiyerlere başarı dileklerinde bulunduktan sonra merkezden ayrıldı. Ziyarette Cizre Kaymakamı Faik Arıcan tarafından Vali Mehmet Aktaş’a çeşitli hediyeler takdim edildi.




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