Vali Aktaş esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi

Cizre'de esnafları ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinleyen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “Huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir yerde yatırım da olur, istihdam da. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Toplumun huzuruna kast edenlere müsaade etmeyelim” dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Cizre'ye gelen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, TSO Başkanı Salih Sefinç ile birlikte Nusaybin Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda bulunan esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla çay ocağında sohbet etti. Esnafları iş yerlerinde ziyaret de eden Vali Aktaş, esnafların sorun ve önerilerini dinleyip, yoldan geçen çocuklara hediyeler dağıttı. İşin başının huzur olduğuna vurgu yapan Vali Aktaş, “Huzurun hakim olduğu Cizre'de hizmetler de yapılıyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Cizre daha güzel bir şehir olacak. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım gerisi kolay zaten. Gençlerimiz yeni açılan okullarda okuyup, üniversitelerde de okuyacaklar. Ondan sonra meslek sahibi olup kendi işlerini kuracaklar” dedi.

Vali Aktaş, bir gencin iş istemesi üzerine, “Devletin İş-Kur veya kadrolu aldığı işçiler var ama onunla biz tüm işsizleri işe yerleştiremeyiz. Aslında bizim bu konuda sanayiyi ve özel sektörü teşvik etmemiz lazım. Teşvik ediyoruz ama daha fazlasını buraya getirmemiz lazım. Onun için Şırnak'ın biraz daha imajını değiştirmemiz lazım. Ama huzur lazım, güvenlik lazım. Bunlar olunca iş de oluyor, yatırım da oluyor, istihdam da oluyor. Buradaki işsizlik sorununu çözmek için özel sektörü teşvik etmek lazım, buraya fabrikalar açılması lazım. Buraya yatırım yapılmasını sağlayın. Onun için de buranın huzuruna ve güvenliğine sahip çıkalım. Çünkü huzurun ve güvenliğin olmadığı bir yere kimse yatırım yapmaz. Bunun için de hepimizin gayret etmesi lazım. Yani burada toplumun huzuruna kast edenlere müsaade etmememiz lazım. Her Cizrelinin ve Şırnaklının şehrine sahip çıkması lazım” diye konuştu.