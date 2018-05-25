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25 Mayıs 2018 21:43

Vali Aktaş, mahalle muhtarlarıyla iftarda buluştu

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Aktaş, mahalle muhtarlarıyla iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 21:43

İftar yemeği öncesinde muhtarlarla bir süre sohbet eden Vali Mehmet Aktaş, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.


Valilik konutu bahçesinde düzenlenen iftar programına Vali Mehmet Aktaş ve eşi Sibel Aktaş’ın yanı sıra, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, mahalle muhtarları ve eşleri katıldı. Vali Mehmet Aktaş “Şırnak’ta da ramazanı huzur ve sukut içinde idrak ediyoruz. Şırnak’a has zorluklarımız var. Geçmiş dönemlerden kaynaklı, terör örgütü tarafından yıkımların neticesinde sıkıntılar var. Şehrimizde büyük bir yıkım meydana geldi. Ama Allah’a şükür devlet millet el ele vermişiz. Bu sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Şehrimizi yeniden imar ediyoruz. Alt yapı ve üst yapıda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar çok kısa sürede tamamlanacak. Benim kanaatime göre 3 ay içerisinde tamamlanacak. Ve bundan sonraki ramazanları yeni yapılarımızın içinde idrak edeceğiz” dedi.



"Bölücü terör örgütü bu coğrafyada kan döküyor"


Bölücü terör örgütünün bölgede kan döktüğünü belirten Vali Aktaş, el birliği ile bu beladan kurtulacaklarını söyledi. Vali Aktaş, “Bölücü terör örgütü maalesef 35 senedir bu topraklarda, bu coğrafyada kan döküyor. Sizin, çocuklarınızın ve komşularınızın kanını döküyor. Bu yetmemiş gibi birde koca bir şehri gelip başımıza yıktı. İnşallah biz el birliği ile bu beladan kurtulacağız. Burada yaşanacak en kötü şeyler yaşandı” diye konuştu.




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