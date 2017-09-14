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14 Eylül 2017 10:44

Vali Aktaş, okullarda incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, merkez ve Kumçatı beldesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, okullarda incelemelerde bulundu

14 Eylül 2017 10:44


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile merkez ve Kumçatı beldesindeki okullarda incelemelerde bulundu. İncelemelerine Fatih Sosyal Bilimler Lisesi ve Nazmiye Demirel Kız Meslek Lisesinden başlayan Vali Aktaş, okulların durumları ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Şırnak merkezde yapımı tamamlanan İmam Hatip Orta Okuluna geçen Vali Aktaş, burada İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz’dan brifing aldı. Daha sonra ise Kumçatı beldesindeki okullara geçen Vali Aktaş, okulların hazırlıklarının eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar tamamlanmasını istedi.




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