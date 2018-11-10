Vali Aktaş, şehit güvenlik korucusunun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Beytüşşebap ilçesinde şehit olan güvenlik korucusu Resul Bahadır'ın ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde nöbet esnasında bir askerin, karşı mevzideki güvenlik korucusunu sızma girişiminde bulunan terörist zannetmesi üzerine açtığı ateş sonucu güvenlik korucusu Resul Bahadır şehit olmuştu. Şehit Bahadır, önceki gün ilçeye bağlı Mezra köyünde düzenlenen törenle toprağa verilmişti. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindekiler, askeri helikopterle köye gelerek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Bahadır'ın eşi ve çocuklarını ziyaret eden Vali Aktaş, şehit eşinin Bahadır'ın isminin yaşaması için istediği taziye evi isteğini yerine getirecekleri sözünü verdi. Daha sonra taziye alanına geçip burada bir konuşma yapan Vali Aktaş Bahadır'ın vatan için, bayrak için, namus için, din için PKK'lı hainlere karşı nöbet tutarken şehit olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Allah bizleri şehitlerimizin şefaatlerine nail etsin. Askerimiz, polisimiz, korucumuz aslanlar gibi mücadele ediyor. Kar, kış demeden dağda bayırda terörle mücadele ediyorlar. Allah'ın izniyle bu mücadelenin neticesini alıyoruz. İnşallah kısa bir sürede bu beladan tümüyle kurtulacağız. Artık inşallah bu canlarımızı yitirmeyeceğiz. Bunlar inşallah son olacak. Allah Resul şehidimize ve diğer tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin" dedi.

Şehidin annesi ise, canlarının yandığını oğlunu yanlışlıkla vuran askeri affettiklerini söyledi.

Vali Aktaş ve beraberindekiler taziye ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı. Beytüşşebap ilçesine geçen Vali Aktaş, burada kaymakam ve savcılarla bir araya geldi.