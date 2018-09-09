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Vali Aktaş’tan yeni atanan komutana ziyaret

Jandarma Komando Tugay Komutanlığına atanan Tugay komutanı Tuğgeneral Alper Sır’ı ziyaret etti.


Şırnak Valisi Aktaş, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Sır’ı tebrik ziyaretinde bulundu. Tuğgeneral Sır, Vali Aktaş’ı kapıda karşıladı. Vali Aktaş ve Tuğgeneral Sır bir süre makamda sohbet etti. Tuğgeneral Sır’a yeni görevinde başarılar dileyen Aktaş, “Şırnak gibi önemli bir yerde görev yapacak olmanız ve beraber çalışacak olmamızdan duyduğum memnuniyeti dile getirmem gerekiyor. Yeni görevinizde üstün başarılar diliyorum” dedi.


Vali Aktaş ve Tuğgeneral Sır, daha sonra tugayda bazı incelemelerde bulundu.

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