Vatandaşın sağlığı için kendi lojmanını doktora tahsis etti

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ilçeye 12 yıl sonra atanan ancak güvenlik endişesiyle gelmek istemeyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanını önce ikna etti sonra da kendi güvenliği için tahsis edilen dayalı döşeli lojmanı verdi. Pendik, ilçenin terörle anılmaktan çıktığını belirterek, artık güven ve huzurun hakim olduğu bir yer olduğunu vurguladı.

Şırnak merkeze 120 kilometre uzaklıkta bulunan ve zorlu coğrafyasıyla baş döndüren Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, yıllardır ilçeye kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atanmaması nedeniyle kent merkezine gitmek durumunda kalıyordu. Vatandaşların 12 yıl boyunca özlemini çektiği atama geçtiğimiz günlerde yapıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Neslihan Arslan ilçeye atandı ancak güvenlik endişesi nedeniyle gelme konusunda tereddüt etti. Devreye ise, yaklaşık bir ay önce ilçeye atanan ve durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik girdi. Pendik, hem Dr. Arslan'ı ilçeye gelmesi konusunda ikna ederek, vatandaşların özlemine son verdi hem de kendi güvenliği için tahsis edilen dayalı döşeli lojmanı Arslan'a verdi.

“Beytüşşebap eski Beytüşşebap değil”

Kaymakam Pendik, göreve başladığı gün esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini anımsatarak, “Vatandaşların sorunlarını dinledik. Öne çıkan sorun doktor problemi olduğu yönündeydi. Biz de bu konuda neler yapabileceğimizi düşünürken, arkadaşlar bilgi vererek, ilçeye uzman bir doktorun atandığını ancak gelme noktasında tereddütlerinin olduğunu iletti. Biz de hemen kendisiyle diyaloğa geçtik. ‘Beytüşşebap artık eski Beytüşşebap değil, terörle artık anılmaktan çıktı. Artık güven ve huzurun hakim olduğu bir yer onun için buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz' dedik, kendisine. Kendisi de kalacak yer noktasında sıkıntı yaşadığını ifade etti. Biz de önceden ilçe merkezimiz maalesef terör örgütü tarafından sık sık basıldığı için çok önceki yıllarda kaymakamın güvenliği için özel bir daire tahsis edilmişti. Bir baskın falan olursa kaymakam ve ailesinin orada güvenliğinin sağlanması için. Artık ilçemiz güven ve huzurun hakim olduğu bir yer olduğu için bu ihtiyaç ortadan kalktı ve biz, doktorumuza, ‘Dayalı döşeli bir dairemiz var, hiç bir sıkıntısı yok gelin siz orada kalın. Vatandaşlarımızın sorunu hep beraber çözelim. Ne ihtiyacınız varsa bunu giderme konusunda üzerimize ne düşerse yaparız' dedik. O da sağ olsun bu söylemlerimize inanarak geldi ve biz de tabi vaatlerimizi yerine getirdik. Kendi güvenliğimiz için tahsis edilen konutumuzu, ilçemizdeki kadınlarımızın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan doktorumuza tahsis ettik” dedi.

“Beytüşşebap'ta her şey yolunda”

Uzman Dr. Neslihan Arslan, ilçede beklediğinden çok daha iyi bir hasta profili ile karşılaştığını anlatarak, “Şu anda her şey yolunda gidiyor. İlçeye 12 yıldır uzman doktor gelmiyordu. Halk ilk geldiğimde sağ olsunlar uzman doktor geldiği için çok iyi davrandı. 12 yıllık bir uzman doktor açığı varmış ancak kadın doğum uzmanı olarak cerrahız fakat cerrahi olarak yetersiz bir yer burası. Toplum belki benim doğum yaptırmamı bekliyor olabilir ama bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Çünkü pek çok komplikasyonu var. Her işlem için halk Cizre veya Şırnak'ı tercih ediyormuş bu konuda onlara yardımcı olacağım. Gördüğüm kadarıyla her şey yolunda güvenlik var” diye konuştu.

“Artık kent merkezine gitmek zorunda kalmayacağız”

Yusuf Dereli adlı vatandaş ise, Aşağıdere köyünden hastaneye geldiğini anlatarak, “Daha önce hastanemizde böyle imkanlar yoktu. Şu an yeni bir doktor atandı. Kadın hastalıkları doktoruymuş, sanırım yine gidecekti ancak kaymakam beyimiz izin vermedi. Kendi evini açtı ona, orada kalıyor şu an. Daha önce buradan Şırnak'a gidiyorduk oldukça masraflı oluyordu. İmkanı olmayan vardı. Şırnak-Beytüşşebap arasındaki yol kadar kötü yol da yok. İlçede artık doğum yapacak olan ve kadın hastalarımız artık bu yolu kullanmayacak” ifadelerinde bulundu.