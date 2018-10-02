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Vatandaşlardan Kaymakam Arıcan'a teşekkür

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir grup vatandaş, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’a, yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup vatandaş, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a, yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.


Cizre ilçesi Sur Mahallesi Şahin Tepesi sakinlerini temsilen bir grup, Şahin Tepesi muhitinde yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etmek için Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ı ziyaret etti. Daha önceleri hizmet alamadıklarını ifade eden sakinler hizmetler için teşekkür etti.

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