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Vinç kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yüksek gerilim hattını onarımı sırasında yaşanan iş makinesi kazasında işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yüksek gerilim hattını onarımı sırasında yaşanan iş makinesi kazasında işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Yaralı işçi tedavi altına alındı.


Silopi'ye 5 kilometre uzaklıktaki termik santrale ait hasar gören elektrik direğinin onarımı için yapılan çalışma sırasında vincin halatının kopması sonucu işçilerden Bilal Usta (42) yaşamını yitirdi. Aynı kazada yaralanan 58 yaşındaki Şahin Usta ise ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ölen işçinin cenazesi cenaze aracı ile memleketi Ordu'ya gönderildi. Yaralı Şahin Usta'nın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

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