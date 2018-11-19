Yaralı baykuşu rektör ameliyat etti

Şırnak'ta elektrik akımı sonucu kanadı kangrenleşen yaralı baykuş, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan tarafından tedavi edildi.

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde kanadı kırık halde vatandaşlar tarafından bulunan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Müdürlük de, yaralı baykuşu vakit kaybetmeden Şırnak Üniversitesince kurulan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi. Yaralı kuşa, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Veterineri Ferhat Ürgen anında müdahale etti.

Rektör Erkan, baykuşun elektrik akımına kapıldığını belirterek, “Tamamen sol kanadı kangren olmuştu. Hatta yara kurtlanmış bir vaziyetteydi. Şırnak Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimize geldi. Veteriner mesleği yapan bir rektör olarak, Veteriner Ferhat Ürgen'e yardımcı olmak için beraber operasyonu gerçekleştirdik. Tamamen kangren olmuş sol kanat total olarak ekspirte edildi. Artık pansumanları yapılıp, bundan sonra kontrollü bir şekilde bakacağız. Bir baykuşumuz daha var. O da kurt tarafından darp edilmişti. Açık yarası vardı. Onunda enfeksiyonlarını tedavi ettik. Şırnak Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezimizin ilk iki misafiri baykuşlar oldu. Engelli hayvanların burada ömür boyu yaşayabilecekleri şekilde sistem oluşturduk. Elimizden geldiği kadar hayvanların sağlıklı bir şekilde doğaya salınmasını sağlayacağız. Doğaya salınamayanlarda merkezimizde hayatların sonuna kadar bir şekilde beslenecek. Korunacak ve koruma altına alınacak” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay ise, “Erkek bir puhu türü bize yaklaşık bir hafta öncesinden Kumçatı beldemizden ulaştırıldı bize. Elektrik çarpması olarak biz değerlendirdik bu vakayı. Veterinerimiz Ferhat Ürgen ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan tarafından kanadında kangren oluşmaya başladığı için sol kanadı operasyonla alındı. Bundan sonraki yaşamını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak ve Şırnak Üniversitesi Rektörlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon merkezimizde barındırmayı düşünüyoruz. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon merkezimizde ilimiz genelinde bir şekilde avcılar tarafından yaralanan veya bitkin düşen yaban hayvanlarını duyarlı vatandaşlarımız tarafından bize ulaştırılıyor. Biz de bunları bu merkezimizde tedavilerini gerçekleştirip, sonrasında tekrardan yaşam alanları doğaya bırakmayı düşünüyoruz” diye konuştu.