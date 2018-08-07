Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’nde geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşup yürümeye başladı.

Cizre’de 4 yıl önce kalçasından rahatsızlanan ve yürüyememeye başlayan 26 yaşındaki Necla Bağatır, sağlığına kavuşmak için başvurduğu doktorlar tarafından ’sağlığın iyi’ denilerek eve geri gönderildi. Bağatır, Cizre’de ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yapmış olduğu başarılı operasyonla hem eski sağlığına kavuştu hem de 4 yıl sonra tekrar yürümeye başladı. Yatağa bağımlı olan bir hastayı tedavi edip tekrar yürür duruma getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ozan Turhal, hastanın çekilen filminde önceden kalçasının kırıldığını ve kırılan parçanın fonksiyonunu kaybettiğini tespit ettiklerini söyledi. Röntgenlerinde hastanın 80 yaşındaki bir insana eş değer olan kemik erimesi tespit ettiklerini dile getiren Uzm. Dr. Turhal, kalça kırığının genç hastalarda nadir görüldüğünü dile getirdi. Uzm. Dr. Turhal, "Hastaya teşhis koyduğumuz dönemde artık kalçadaki kırılan ve kalça hareketlerini sağlayan kemik tamamen erimişti. Kemik kalitesi de çok düşük olduğu için ameliyat için gerekli malzemelerimizi temin ettik. Anestezi uzmanlarımız ve diğer ortopedist arkadaşlarımızla beklediğimizden daha zor ve riskli ameliyata girdik. Kalça kırığı sonrasında uzun süre geçtiği için 7 santimetreye yakın kısalık gelişmiş ve kalça yüksekte dediğimiz kalça çıkığı şeklinde bir hal almıştı. Kemik kalitesinin düşük olması dayanıklılığın az olması sebebiyle ameliyatı daha komplike bir hale getirdi. Diğer ortopedist arkadaşlarla, başhekimimiz, anestezi ekibi, fizik tedavi uzmanı ile multi-disiplinel yaklaşarak hastamızın eskiden kırılmış olan kalçasındaki kırık kemiği tedavi ettik. Hasta daha sonra iyileşme sürecine girdi. Hastada kemik erimesi de olduğu için hastamızın diğer kalçasında da yeni bir kırık tespit ettik. Diğer kalçasına da eklem koruyucu, kemik koruyucu bir cerrahi operasyon yaptık. Yapılan başarılı ameliyatın ardından 3-4 senedir hiç yürüyemeyen ve hatta yatalak bir şekilde kalan hastamız en azından şu etapta kendi ihtiyaçlarını görecek şekilde ve kimseye muhtaç olmayacak şekilde yürümeye başladı" dedi.

"Ameliyata büyük bir risk alarak girdik"

Ameliyata büyük bir risk alarak girdiklerini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kınaş, "Bu riskleri hasta ve hasta yakını ile görüşerek aldık. Ameliyat sonucu çok güzel oldu. Doktor arkadaşlarla bu riskli ameliyattan başarılı bir şekilde çıktığımız için çok mutluyuz. Hastayı bizim için önemli kılan etken, uzun süre yürüyemeyen, yatağa mahkum bir hastayı ameliyatla tekrar ayağa kaldırarak yürümesini sağlamak oldu. Yatalak bir hastayı tekrar ayağa kaldırmak, onun kendi ihtiyaçlarını gidermesi bir doktor için en büyük mutluluktur. Hastamızın tekrar yürümesinden dolayı ekip olarak mutlu ve gururluyuz. Yaklaşık 2 yıldır Cizre Devlet Hastanesi’nde görev yapıyoruz. Şu ana kadar ilk defa böyle bir hasta ile karşılaştık. İyi bir ameliyat geçirdik, hastamızın sağlığına kavuştuğunu görmek bizi mutlu etti" dedi.

"Hastayı yatağa bağımlı olmaktan kurtarmak için riskli ameliyatı yaptık"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Fatih Farız da, kendileri için ameliyatın en zor kısmının hastanın yaşı olduğunu belirterek, "Çünkü bu yaşta böyle bir hastada beklediğimiz bir kırık değildi. Böyle bir ameliyatı yapmamızın sebebi de hastayı sedyeye, tekerlekli sandalyeye yada koltuk değneğine bağımlılığından kurtarmaktı. Hastanın bir kalçasının ameliyatını yaparken diğer kalçasındaki kırığı tespit ettik. Bizim amacımız da hastayı biran önce ayağa kaldırmak olduğu içinde hafta sonu olmasına rağmen hastayı acilen ameliyata aldık. Diğer kalçasında kendi kemiğinde kaynatma ameliyatı yaptık. Hastamızın iki ameliyatı da çok başarılı oldu. Yapılan bu başarılı ameliyatla hastamız yeni bir hayata kavuştu. Biz doktorlarda bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

"Hastanemiz yapılan ameliyatlarla çağ atladı"

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen ise, bu tür ameliyatlarla hastanelerinin çağ atladığını söyledi. Op. Dr. Erzen, şöyle dedi:

"Daha önce sadece büyük il merkezlerinde üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde yapılabilen ameliyatlar artık Cizre’de bir ilçe devlet hastanesinde yapılıyor. Bu başarılı ameliyatların hasta ve hasta yakınlarını da güldürmesi bizi de son derece mutlu ediyor. Özellikle son yıllarda yeni gelen doktor arkadaşlarımızla birlikte ameliyatların riskini göze alarak ve daha donanımlı hastanelere başvuran hastaları başarılı bir şekilde ameliyat ederek başarılı sonuçlar elde etmesi hem bizim için hem de hasta ve hasta yakınları için yüz güldürücü. Tabi biz bununla yetinmiyoruz ve bu ve buna benzer sorunları olan ilçe merkezi ve çevresinde ikamet eden hastalar hastanemize başvurabilirler. Hekim arkadaşlarımız da kendi aralarında istişare ederek, Sağlık bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğünün sundukları imkanları kullanarak bu tür vakaları alabilirler. Bu çerçevede hem hastalarımız çevre illere sevk edilmemiş olacak hem de vatandaşlarımız büyük bir maddi kaybı zararından kurtulmuş olacak. Çünkü daha önce hastalar bu tür ameliyatlar için çevre illerde ameliyat olmak zorunda kalıyor ve bu da hasta ve hasta yakınları için büyük bir maddi ve manevi sorun oluyordu. Onun için de bu tür ameliyatların hastanemizde yapılması hasta ve yakınları için büyük bir avantaj. Bu anlamda bu başarılı ameliyatlara imza atan ortopedi uzmanları olmak üzere diğer bütün doktorlarımıza teşekkür eder başarılarının devamını dilerim."

"Yatalak geldiğim hastaneden yürüyerek çıkıyorum"

4 yıldan bu yana mahkum olduğu yataktan kurtulup tekrar yürümekten dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu belirten 26 yaşındaki Necla Bağatır da, "Yaklaşık olarak dört yıldan bu yana yürüyemiyordum. Bunun için birçok hastaneye başvurdum ama bir şeyin yok deyip geri gönderdiler. Sonra Cizre Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine başvurdum. Ortopedi doktorları ben her iki kalçamdan ameliyat ettiler ve eski sağlığıma kavuştum. Ameliyattan sonra çok çabuk iyileşmeye başladım ve her geçen gün daha da iyi oluyorum. Artık hiç kimsenin desteği olmadan yürüyebiliyor ve kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bu anlamda benim eski sağlığıma kavuşmam için büyük bir fedakarlık gösteren doktor Ozan, doktor Mustafa, doktor Fatih, doktor Onur ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.