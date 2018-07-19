Yavru balıklar Dicle’ye kavuştu

Dicle Nehrini balıklandırma projesi nehri canlı tutmak adına iyi bir balık yoğunluğunu beklediğini söyleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "İleriki süreçte nehrimizde balık yoğunluğu önemli derecede artacak ve nehrimizdeki balık popülasyonun sürdürülebilmesi, canlı tutulması sağlanacak ve böylelikle amatör balıkçılığın gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Yavru balıkların gelişebilmesi için balıkçılıkla uğraşanlara ve köylülere bu noktada önemli görevler düşmektedir, yavru balıkların korunarak üremelerine imkan sağlanması gerekmektedir” dedi.