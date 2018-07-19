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19 Temmuz 2018 10:24

Yavru balıklar Dicle’ye kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 40 bin adet sazan balığı yavrusu Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Dicle Nehrine bırakıldı.

Yavru balıklar Dicle’ye kavuştu

19 Temmuz 2018 10:24


Dicle Nehrini balıklandırma projesi nehri canlı tutmak adına iyi bir balık yoğunluğunu beklediğini söyleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "İleriki süreçte nehrimizde balık yoğunluğu önemli derecede artacak ve nehrimizdeki balık popülasyonun sürdürülebilmesi, canlı tutulması sağlanacak ve böylelikle amatör balıkçılığın gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Yavru balıkların gelişebilmesi için balıkçılıkla uğraşanlara ve köylülere bu noktada önemli görevler düşmektedir, yavru balıkların korunarak üremelerine imkan sağlanması gerekmektedir” dedi.




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