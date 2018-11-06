Yükümlülerden 'Bin Dokunuş Bir Hayat' sergisi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı 'Bin Dokunuş Bir Hayat' el sanatları sergisi açıldı.

Düzenlenen sergiye Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. El sanatları sergisinin açılış kurdelesini Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal kesti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, yaptığı açılış konuşmasında, 'Bin Dokunuş Bir Hayat' proje ile denetimli serbestlik yükümlülerin denetim süreci içerisinde sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı desteklenerek başarı duygusu, değer verilme ve takdir edilmenin verdiği motivasyon ile yaşamlarına, düşünce ve bakış açılarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini, 12 yükümlünün katılımı ve denetimli serbestlik personelinin desteği ile 2 ayda tamamlandığını belirtti.

El sanatları sergisi gezildikten sonra verilen kokteyl ile program sona erdi.