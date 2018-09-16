Yüzlerce çocuk Şırnak Belediyesi çocuk şenliğinde buluştu

Şırnak Şehir Stadyumunda gerçekleşen şenliğe katılan çocuklar, dev oyun grupları ve animatörler eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen çocuk şenliğinde bir araya gelen yüzlerce çocuğa; balon, tişört ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yüzlerine çeşitli hayvan figürleri çizdiren çocuklar, kendileri için kurulan şişme oyun gruplarında oynayarak animatörler tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı.

Şırnak Belediye Başkanlığın, Şırnak Şehir Stadyumunda düzenlediği çocuk şenliği, her gün gerçekleştirilecek çeşitli oyun ve etkinlerle pazar gününe kadar devam edecek.