Zabıta fırsatçılara karşı harekete geçti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle ürünlere zam yapan esnafı tespit etmek için denetim yaptı.

Silopi İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik ve zamlar nedeniyle fırsatçılık yaparak haksız kazanç elde eden esnafı tespit etmek amacıyla denetim yaptı. Denetimde ürünlerin reyon ve kasa fiyatı karşılaştırılırken, gramaj değerleri de kontrol edildi. Ekipler, ilçede bulunan un ve ekmek fabrikalarını da ziyaret ederek, fiyat ve gramaj kontrolünde bulundu.

Zabıta Müdürü Lokman Bulut, ekiplerin son zamanlarda aşırı fiyat artışının sebeplerini araştırmak üzere denetimlerde bulunduğunu belirterek, “Burada bir aldatmaca var mı, reyondaki fiyat ile kasadaki fiyat aynı mı, çok fahiş fiyat varsa bunları tespit edip Ticaret Bakanlığımıza, İl Tarım Müdürlüğümüze tutanaklarla göndereceğiz. Depolarında olup da reyonda olmayan stokçuluk izleniyor, ürünlerin gramajlarında bir eksiklik var mı bunlara bakıyoruz" dedi.