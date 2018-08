Zihinsel engelli gence dayak saniye saniye görüntülendi

Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, engelli gencin darp edilmesine çevredeki vatandaşların kayıtsız kalması tepki çekti.

Edinilen bilgilere göre olay, 5 gün önce Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde yaşandı. Akşam saatlerinde evlerinin altındaki markete giden yüzde 70 zihinsel engeli bulunan 26 yaşındaki Kasım Bulduş, ismi öğrenilemeyen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç tarafından darp edildi. Şahsın, engelli Bulduş’u dakikalarca dövmesinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar duruma müdahale etti. Olayın ardından dayak atan şahıs elini kolunu sallayarak bölgeden ayrılırken, Bulduş da yaralı halde evinin yolunu tuttu. Engelli gencin dayak yediği görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Engelli genç dayak yedi, çevredekiler izledi

Tanımadığı bir kişi tarafından darp edildiğini belirten Kasım Bulduş, evlerinin altındaki markete gittiğini bu esnada markete gelen bir kişinin saldırısına uğradığını ifade etti. Bulduş, "Ben o esnada kendimi koruma çalışsam bile çabalarım dayak yememe engel olmadı. Ben dayak yerken çevredeki insanlar olayı sadece izlemekle yetindi buda beni çok üzdü" dedi.

Bulduş’un ağabeyi Mehmet Ali Bulduş ise, kardeşinin durduk yere dayak yediğini söyledi. Ağabey Bulduş, "Kardeşim zihinsel engelli bir insan. Olay, 13 Ağustos 2018 günü saat 20.45 civarında meydana geliyor. Kardeşim arada bir evimizin alt katında bulunan markete takılıyor. Marketteyken madde bağımlısı bir genç tarafından dükkandan çıkarılarak dövülüyor. Biz de olay anını kameralardan gördük ve dayak atan çocuğu oradan tespit edip ailesine olayla ilgili bilgi verdik. Mersin’de bulunan babası ile görüştük, babası da çocuğunun madde bağımlısı ve kullanıcısı olduğu için evden kovduğunu, kendisi ile ilgilenmediğini dile getirip ne yapmak isterseniz serbestsiniz, dedi. Biz de babasının bu sözleri üzerine hastaneden darp raporu alarak gençten şikayetçi olduk" diye konuştu.

Bugün kendi başlarına gelen olayın, yarın başkalarının da başına gelebileceğini vurgulayan ağabey Bulduş, şöyle devam etti:

"Benzer olayı başka bir engelli gencin yaşamaması için madde bağımlısı gençten şikayetçi olduk. Herkesi çocuklarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Yetkililerden isteğim de bu olayın takipçisi olmalarını ve bu olayı gerçekleştirenlerin gerekli cezayı alması. Bu gencin de bu bağımlılıktan kurtulmasını istiyorum."