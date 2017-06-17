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17 Haziran 2017 21:33

1 aylık eşi tarafından vurulan koca hayatını kaybetti

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 5 gün önce eşi tarafından vurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1 aylık eşi tarafından vurulan koca hayatını kaybetti

17 Haziran 2017 21:33


Sivas’ın Suşehri ilçesinde 5 gün önce eşi tarafından tabancayla vurularak yaralanan Rahmi İşçi (35), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İşçi, Suşehri ilçesine bağlı Şar köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


5 gün önce meydana gelen olayda Hatice İşçi (20), bir aylık evli olduğu Rahmi İşçi’yi uykusundayken kafasından vurarak ağır yaralamış, kendisi de intihar etmişti.




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