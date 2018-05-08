Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 17:12

1 aylık piyade uzman onbaşı şehit oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak’ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, operasyonda olan askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker’in acı haberi memleketi Sivas’a ulaştı.

1 aylık piyade uzman onbaşı şehit oldu

08 Mayıs 2018 17:12


Irak’ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 ay önce Hakkari Jandarma Özel Harekat Komando Bölüğü’nde göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker şehit oldu. 1 yıl önce Özge Kılıç Peker ile evlenen şehit piyade uzman onbaşının acı haberinin ardından Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ve askeri yetkiler şehidin eşinin yaşadığı Yüceyurt Mahallesi’ndeki evine gitti. Ancak şehit eşine burada acı haber verilemedi. Şehit eşinin Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan ailesinin yanında olduğunun öğrenilmesiyle yetkililer buraya giderek acı haberi verdi. Acı haberi alan Özge Kılıç Peker gözyaşlarına boğuldu.



"Görev kutsaldır canımız feda"


Şehidin Dört Eylül Mahallesi’nde yaşayan anne Meral ve baba Ahmedi Duran Peker’e de acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acılı anne ve baba oğullarının şehit olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Şehit uzman çavuşun baba ocağı ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin 14 Nisan günü sosyal medya hesabından,"Görev kutsaldır kutsal olan bu yola bütün canımız malımız her şeyimiz fedadır ve önce vatan millet sonra ana ve yar bu yolda savrulan birileri var" yazdığı görüldü. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben düzenlenecek askeri törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği’ne defnedileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç