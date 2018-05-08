1 aylık piyade uzman onbaşı şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 ay önce Hakkari Jandarma Özel Harekat Komando Bölüğü’nde göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker şehit oldu. 1 yıl önce Özge Kılıç Peker ile evlenen şehit piyade uzman onbaşının acı haberinin ardından Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ve askeri yetkiler şehidin eşinin yaşadığı Yüceyurt Mahallesi’ndeki evine gitti. Ancak şehit eşine burada acı haber verilemedi. Şehit eşinin Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan ailesinin yanında olduğunun öğrenilmesiyle yetkililer buraya giderek acı haberi verdi. Acı haberi alan Özge Kılıç Peker gözyaşlarına boğuldu.

"Görev kutsaldır canımız feda"

Şehidin Dört Eylül Mahallesi’nde yaşayan anne Meral ve baba Ahmedi Duran Peker’e de acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acılı anne ve baba oğullarının şehit olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Şehit uzman çavuşun baba ocağı ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin 14 Nisan günü sosyal medya hesabından,"Görev kutsaldır kutsal olan bu yola bütün canımız malımız her şeyimiz fedadır ve önce vatan millet sonra ana ve yar bu yolda savrulan birileri var" yazdığı görüldü. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben düzenlenecek askeri törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği’ne defnedileceği öğrenildi.