10 gün içinde keneden üçüncü ölüm (2)

İstanbul’da yaşayan ve yaz tatilini geçirmek için Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyüne gelen Cemal K.’nin vücuduna yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Cemal K. yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne getirildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Cemal K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından morgdan alınan cenaze defnedilmek üzere Aslandoğmuş köyüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından kireçlenen mezarlığa tabut ile birlikte Cemal K.toprağa verildi.

Cemal K.’nın eniştesi Rıza Şengül," Çarşamba günü hastaneye gidiyor acilden giriş yapıyor. Acilden giriş yaptığı için yoğun bakıma alıyorlar. Cumartesi günü ölüyor. Hastanenin koymuş olduğu teşhis KKKA şüphesi ama kesin bir bilgi verilmedi. Kırım Kongo’ya göre hareket ettik. Rahmetlinin vücudunda herhangi bir kene izine rastlanılmadı ama kene ısırmış mikropla veya elle bir yerden bulaşmış olabilir" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi görüp hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Yaklaşık 10 gün önce Koyulhisar ilçesinde 1’i çocuk 2 kişi kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.