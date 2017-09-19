10 yaşındaki Tunahan’ın ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı

Sivas’ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Tunahan Kayabaş’a evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden aldığı 1 lira ile dondurma almak için yolun karşısındaki bakkala geçmek isterken Mehmet Y. idaresindeki 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan servis şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Servis şoförü Mehmet Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.