10 yılda yazdığı kitabın gelirini şehit ailelerine bağışlayacak

4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Buruciye ve Şifahiye Medresesi arasında 6’ncısı düzenlenen kitap günlerine katılan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışan Mustafa Kaya, 10 yıl süren çalışmasının ardından yazdığı 146 sayfalık Türk Halk Oyunları Fiziksel Zihinsel Boyutları adlı kitabından elde ettiği gelirleri şehit ailelerine bağışlayacak. Yüksek lisans ve tezinden yararlanarak oluşturulan kitap 2016 yılında yayınlandı.

Farkındalık oluşturmak istediği için kitabın gelirini şehit ailelerine bağışlamak istediğini söyleyen Kaya, "Kitabı Aralık 2016 yılında yayımlandı. Tabi bu kitap yayınlanmadan önce de maalesef ülkemiz darbe olayı yaşadı. Tabi bununla birlikte de ülkemizde de pek çok şehit haberleri geliyor. Yayınlamış olduğum kitabı başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin hatıralarına atfettim. Böyle olunca kitabın gelirlerini şehit ailelerine bağışlanmasının çok anlamlı olacağını düşündüm. Aslında biraz da farkındalık oluşturmak istedim. Çünkü şehit aileleri bizlerin emanetidir. Şehitlerimizin bizlere emanetidir. Biz onlara minnettarız. Aslında bu işin maddi boyutu önemli değil. Manevi olarak biz onların yanlarında olduğumuzu bir nebze olsun hatırlamak,anımsatmak için böyle bir fikir oluştu" dedi.

"Şehit ailelerine feda olsun"

Yüksek lisans ve tezinden yararlanarak kitabı yazdığını ifade eden Kaya, "Kitap Türk halk oyunlarının fiziksel ve zihinsel boyutları ile ilgili. Halk oyunlarının genellikle sosyal ve kültürel açıdan yapılmış pek çok kitabı var. Fakat bu kitap farklı bir boyut katıyor. Halk oyunlarının ayrıca bir fiziksel oyun olduğu aynı zamanda da zihinsel bir çalışmada gerektiğini açıklıyorum kitap içerisinde. İlk etapta 500 kitap basıldı.Tabi gelen taleplere göre basım işi devam edecek. Bu kitap yaklaşık 10 yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıkmış. Yaklaşık 146 sayfalık bir kitap. 10 yıllık emeğimi şehit ailelerine bağışlıyorum. Feda olsun" diye konuştu.