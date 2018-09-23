100 yıllık bulgur değirmenini süs havuzu yaptılar

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Esmebaşı köyü sakinleri, dedelerinden kalma 100 yıllık bulgur değirmenini süs havuzu yaparak işlevsel hale getirdi.

Yıldızeli ilçesine 43 kilometre uzaklıkta bulunan Esmebaşı köyü sakinleri, 100 yıl boyunca bulgur ürettikleri ve artık kullanılmayan değirmeni değerledirmek için arayışa girdi. Köy sakinleri, imece usulü köy meydanında yaptıkları çardağa getirdikleri değirmeni süs havuzu yaptı. Köy sakinleri, boş zamanlarında süs havuzunun bulunduğu çardakta sohbet ediyor.

Köy sakinlerinden Sami Gözel, "Bu bizim tarihimiz, bulgur setenimiz, en az 100 yılık. Köyün başka bir yerindeydi, oradan aldık getirdik. Köyü güzelleştirmek adına buraya koyduk. İnşaatını kendimiz yaptık. Köyümüzün tarihine kazandırdık" dedi.