1000 Temel Eser’e ödül

Sivas İl Kültür Turizm Müdürlüğü ödülünü geçtiğimiz hafta İstanbul’da Sultanahmet Vakfında gerçekleşen törenle almıştı. Konuyla ilgili olarak bugün Sivas Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde bir basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü “Sivas 1000 Temel Eser Projemiz bütün heyecanıyla devam ediyor. Bu kapsamda 1000 eser basılması uzun soluklu bir projedir. Şuana kadar 32 adet kitap yayımlanmıştır. Cilt olarak bunun karşılığı 51 cilt kitap yayımlamıştır. Sivas Kongresinin 100. yılına kadar yayımlanmış cilt adedimizi 100 kitaba çıkaracağız. Şuanda da valiliğimize sunduğumuz yayın kurulundan geçmiş 25 adet daha kitabımız bulunmaktadır. Bu çalışmalarımızı gören ESKADER tarafından düzenlenen, Kurumlar dalında ESKADER 2017 Kültür ve Sanat Ödülüne ‘Sivas 1000 Temel Eser’i layık görmüştür.” Şeklinde konuştu.