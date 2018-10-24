107 yıllık emaneti ile Aşık Veysel'i andı

Sivas'ta kendi atölyesinde bağlama ustalığı yapan Şentürk İyidoğan, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu 124'üncü doğum gününde ozanın 107 yıllık bağlamasıyla çalarak andı.

Bağlama ustası ve halk ozanı Şentürk İyidoğan, 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndendeki atölyesinin önüne kurduğu 'Ozanlar Müzesi'nde, 25 Ekim 1894 yılında doğan ve 124'üncü doğum günü kutlanan Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı. Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait 107 yıllık bağlamayı 19 yıldır yanından ayırmayan İyidoğan, bağlama ile Şatıroğlu'na ait ezgileri dile getirerek sevenlerine aşık Veysel'i unutturmuyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşlara İyidoğan, Aşık Veysel'in bağlaması ile halk ozanını anlatmaya çalışıyor. Hiç tanımadığı insanların Aşık Veysel'e ait bağlamayı görmek için ziyaret edildiğine dikkat çeken İyidoğan, bu durumdan mutlu olduğunu söyledi.

Aşık Veysel'in sadece 25 Ekim'de değil her zaman yaşatılması gerektiğini belirten İyidoğan, "Aşık Veysel iyi ki doğmuş diyoruz. Aşık Veysel bence dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ozanlarından biridir. Dünyada bulunan 72 millet arasında ayrım yapmayan tek ozandır. Aşık Veysel'i 25 Ekimde değil de her zaman felsefesini ve onun düşüncelerini anlatıp yaşatmalıyız. Bizden sonra gelen çocuklarımızın da aynı hoşgörü felsefesinde menzil almasını canı gönülden isteriz" dedi.

"Aşık Veysel'in sesi bu bağlamada gizli"

Aşık Veysel'e ait 107 yıllık bağlamanın içinde halk ozanının sesinin gizli olduğuna dikkat çeken İyidoğan, "Aşık Veysel'in bağlaması bana 1999 yılında geldi. Bağlamayı bir programda çalarken oradaki yaşlıların hesaplamalarına göre 2006 yılında 93 yıllık olduğunu söylediler. Yaklaşık 107-108 yıllık Aşık Veysel'e ait bir bağlamadır. Ozanımızın çok uzun yıllar çaldığı bir bağlamadır. Ben bu bağlamayı her çaldığımda Aşık Veysel'in sesinin bu bağlamanın içinde gizli olduğunu düşünüyorum. Aşık Veysel benim için bir deryadır. Türkiye'nin çeşitli illerinden insanlar bu bağlamanın sesini duymak için buraya geliyorlar. Geçen günlerde hiç tanımadığım insanlar Bursa'dan bu bağlamayı dinlemek için gelmişti. Mümkün olduğu kadar Aşık Veysel'i burada insanlara anlatmaya çalışıyorum. Aşık Veysel'i daha geniş kitleye yaymak için elimden geldiği kadar çalışıyorum" diye konuştu.