11 bin nüfuslu ilçe doğalgaza kavuşuyor

Sivas'ın 11 bin nüfuslu ilçesi Kangal'da doğalgaz çalışmaları sürüyor.

Kangal halkı doğalgaz ile ısınmaya hazırlanıyor. İlçede doğalgaz çalışmaları sürerken çalışmaların yüzde 80'ni tamamlandı. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk çalışmaları yerinde inceldi. Başkan Öztürk çalışmalarda sona yaklaştıklarını söyledi.

5 yılda tamamlanması beklenen projeyi 8 ayda tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Öztürk,"2018'de 4 ay 2019'da 4 ay çalışarak 8 ayda yüzde 80'ini tamamlamış bulunmaktayız gelecek yıl Nisan ayında başlayıp haziran ayında da ilçenin tamamında yüzde yüzünde doğalgazı vereceğiz" dedi.

Başkan Öztürk ilçe halkına hizmetlerin en kısa sürede getirilmesi için ekip olarak gece, gündüz hizmet verdiklerini ifade etti.