11 bin nüfuslu ilçeye 200 milyon liralık yatırım

Sivas'ın 11 bin nüfuslu Kangal ilçesine, Kangal Belediyesi tarafından 160 milyonu alt yapı olmak üzere 200 milyon liralık yatırım yapılıyor.

Sivas'a 89 kilometre uzaklıkta bulunan Balıklı Kaplıcası ve Kangal köpeğiyle adından söz ettiren merkez nüfusu 11 bin olan Kangal ilçesinde yatırımlar devam ediyor. Şantiye sahasına dönen ilçede doğalgaz çalışmaları sürerken, 160 milyonu alt yapı olmak üzere yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yapılıyor.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk alt yapı çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Alt yapının olmadığı yerde biz kilitli parke taşı yapmıştık. Hem maliyeti düşük bu bitince 6 tane büyük caddemiz var. Buralarda bütüm asfalta devam edeceğiz. Bisiklet yollarıyla buraları pırıl pırıl hale getireceğiz. Alt yapı çalışmamız yaklaşık 160 milyon lira civarında hükümetimizin verdiği desteklerle biz bunları yapıyoruz. Belediyenin imkanı ve bütçesiyle yapılması mümkün olmayan işler bunlar. Alt yapıda bunları yapıyoruz. Sosyal yaşam alanları insanlarımızın hizmetine verdik. Tır parkı, otobüs terminali, eğitimle ilgili yaptığımız yatırımlarla her alanda bu güzel ilçenin insanlarına gece gündüz hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Doğalgaz ilçe için bir nimet"

Doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Öztürk, "Bu çalışma belediyenin imkanlarıyla yapılsaydı 5 yılı bulacak bir çalışmaydı. Biz geçen yıl 3 aylık bir çalışmayla yüzde 30-35 civarında bu seneki çalışmamızla da bu rakam yüzde 70'lere geldi. Gerek çarşıda, gerekse mesai bitimi evimize gittiğimizde hanım kardeşlerimizin isteğini ve talebini görüyoruz. Doğalgazı bu sene kullanmak istiyorlar. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz bu sene bitirmek yani alt yapıyı bitirelim ki daha kazı ve çamur işi olmasın bunları konuşmayalım üst tarafta güzellikleri konuşalım. Doğalgaz su gibi medeniyettir. Hem hava kirliliği ile ilgili hem çevreyle hem de evin ekonomisiyle ilgili doğalgaz çok önemli. Bu nimetten bu marka ilçenin insanları yararlanıyor, yararlanmaya da devam edecek" diye konuştu.

İlçede devam eden çalışmaların 200 personel ve 20'ye yakın iş makinesiyle yapıldığını kaydeden Öztürk, ilçenin her tarafınında ekiplerin çalıştığını belirtti.

İlçe halkı da çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve doğalgazın gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.