12 yıl önce öldürülen kadının katili kocası ve yakınları çıktı

Eski Zara yolu 80’inci Yıl Bulvarı’ndaki bir parkta 2005 yılında bir bacağı parçalanmış kadın cesediyle karşılaşan vatandaşlar durumu polise bildirmiş, yapılan incelemede cesedin 32 yaşındaki Sevda T.’ye ait olduğu tespit edilmişti. Bıçaklanarak öldürüldükten sonra parka bırakılan kadının bacağının vahşi hayvanlarca parçalandığı ortaya çıkmıştı. O dönem Sevda T.’nin katil zanlıları bulunamamış, dosya kapatılmıştı. Aradan geçen 12 yıl sonra Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak 2005’te bıçaklandıktan sonra bir bacağı parçalanmış halde cesedi bulunan Sevda T. cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kurdu. Polis ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu olayın şüphelileri olduğu iddiasıyla kadının eşi Muhsin T., kayınvalidesi Fatma Ö., kayınbiraderi Fazlı T. ile Sinan Ş.’yi eş zamanlı operasyonla Sivas’ta, diğer kayınbiraderi Zekariye T.’yi ise Antalya’da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhsin T., Fatma Ö. ve Zekeriya T. tutuklanırken, Sinan Ş. ile Fazlı T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.