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13. katta canını hiçe saydı

katında iş güvenliği tedbirleri almadan çalışan işçi rahatlığı ile dikkat çekerken, görenlerin ise yürekleri ağızlarına geldi.


Sivas’ın Alibaba Mahallesi’nde yapımı devam eden binanın 13. katında çalışan işçilerin, ölüm tehlikesine rağmen iş güvenliği tedbiri almadan çalışmaları dikkat çekti. Birçok kişinin izlemeye bile cesaret edemeyeceği şartlarda çalışan işçilerin rahatlığı gözlerden kaçmadı. Bir işçinin 13. katta hiçbir koruma tedbiri bulunmayan tahtaların üzerinde zeminde yürüyormuş gibi hareket etmesi izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

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