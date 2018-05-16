130 yıl sonra gelin verdiler

Sivas merkeze 41 kilometre uzaklıkta bulunan Olukman köyünde yaşayan Rabia ve Mehmet çifti, 1888 yılında evlendi. Hacıoğulları olarak bilinen Gökçe ailesinden doğan çocuklar, erkek olarak dünyaya geldi. Rabia ve Mehmet çiftinin evlendiği yıl son kez gelin veren Gökçe ailesinin kadınları, 110 yıl boyunca erkek çocuk dünyaya getirmeye devam etti. Ömer ile Meliha Gökçe çiftinin 1998 yılında doğan Fadime Gökçe; isimli kızı Gökçe ailesinin 110 yıllık kız çocuk özlemini giderdi. Aradan geçen 20 yıl sonra Fadime Gökçe aynı köyden Celal Susuz (25) ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Üç gün süren düğün sonrası çift dünya evine girdi. Çiftin evlenmesiyle birlikte Gökçe ailesi 130 yıl sonra gelin vermiş oldu.

Damadın dedesi Halil İbrahim Susuz," 130 yıl olmuş, kızın dedesinin evinden Allah’ın emriyle bir torununu aldım. Tek bir kız torunu vardı, zorla da olsa yine de aldık." dedi.

Gelinin dedesi Gazi Gökçe ise yıllar sonra ilk kez gelin verdiklerini belirterek, "Dedemin kızı yok, babamın yok, ağabeyimin yok, benim yok. Allah bu muradı torunda bahşetti bize. Biz de rızamızla Allah’ın emriyle gelin olarak verdik. Allah mesut ve bahtiyar etsin. 130 yıl sonra ilk kez kız vermiş oluyoruz. Kız almaya gidiyorduk. Köylü bize diyordu ki ’Biz size ne kızı verelim ki, siz kimseye kız vermiyorsunuz’ diyorlardı. Şaka da olsa bunu önümüze koyuyorlardı. Bundan da kurtulmuş olduk." diye konuştu.