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08 Temmuz 2017 19:06

14. Kangal Festivali

SİVAS (İHA) – Sivas’ta bu yıl 14.

14. Kangal Festivali

08 Temmuz 2017 19:06

’sü düzenlenen Kangal Festivali kapsamında gerçekleştirilen Kangal Köpeği Güzellik Yarışması ilginç görüntülere sahne oldu.


Sivas başta olmak üzerine Türkiye’nin birçok bölgesinden 130 kangal sahipleri ve yetiştiricileri yarışmaya katılmak için Sivas’ın Kangal ilçesine geldi. Yarışmada köpekler tek tek protokolün önünden geçti. Köpeklerde güzellik kadar, orijinal kangal özellikleri de arandı. Yarışma sırasında iki ayaklarının üzerine kalktığında insan boyuna ulaşan köpekler dikkat çekti.


Bu yıl düzenlenen Kangal Köpeği Güzellik yarışması önceki yıllardan ve bilindik güzellik yarışmalarından daha farklı oldu. Yarışmada tüm köpekler birinci kabul edildi.


Kangal Kaymakamı Mehmet Öztürk , “Bu yıl festivalimizin 14.’sünü düzenliyoruz. Kangal birçok özelliği ile dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi de Kangal köpeklerimiz. Gayemiz bu değerlerimizi tüm dünyaya duyurmaktır” dedi.


Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı ise yaptığı açıklamada, “Festivalimizi güzel bir katılım ile gerçekleştiriyor. İl dışından bir çok hemşerimiz de Kangal’da. Birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi açısından son derece güzel bir etkinlik oldu” dedi.




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