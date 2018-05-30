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30 Mayıs 2018 11:42

140 yıllık cami ilgisizlik yüzünden harabeye döndü

Sivas’a bağlı Çongar köyünde bulunan 140 yıllık Çongar Camisi, Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillemiş olmasına rağmen ilgisizlik yüzünden harabeye döndü.

140 yıllık cami ilgisizlik yüzünden harabeye döndü

30 Mayıs 2018 11:42


Sivas’ın Çongar köyünde 1877 yılında inşa edilen Çongar Camisi, taş ve ahşap işlemeciliğinin yanında kök boyası ile oluşturulan duvar çizimleri ile bölgedeki nadide kültürel eserlerden. Tarihi ve kültürel özelliği bulunan cami 2010 yılına kadar kullanılırken 2010 yılında Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Ancak cami ile ilgili her hangi bir bakım onarım çalışması yapılmadı. Cami ilgisizlik yüzünden harabeye döndü. Çatısında çökmeler yaşanan caminin çatıdan sızan yağmur suları nedeniyle içerisindeki ahşap bölümler de çürümeye başladı. Cami tescillenen kültür varlıkları arasında yer aldığı için şimdilik köy sakinleri tarafından onarılamıyor.


Köy muhtarı Memduh Boynukısa, caminin hem köyleri hem de Sivas için önemli bir kültürel değer olduğunu belirtip, caminin onarımı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ki muhtarlar buluşmasında yardım talebinde bulunduğunu söyledi.




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