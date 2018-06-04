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04 Haziran 2018 15:21

15 ev ve iş yerine giren hırsız yakalandı

Sivas’ta 15 ev ve iş yerine girerek harsızlık yapan kişi, 20 günde 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

15 ev ve iş yerine giren hırsız yakalandı

04 Haziran 2018 15:21


Sivas’ta kısa sürede çok sayıda ev ve iş yerine girip 15 ayrı noktadan hırsızlık gerçekleştiren kimliği belirsiz hırsız, Sivaslıların korkulu rüyası haline gelirken çok sayıda polisi de peşine takmıştı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 20 günlük bir çalışma neticesinde 120 farklı ev ve iş yerine ait güvenlik kameralarını izledi. Yapılan çalışma neticesinde İ.E. isimli küçük yaştaki bir kişi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı. İ.E.’nin ikametinde yapılan aramada ev ve iş yerlerinden çalınan eşyalar bulundu. Hırsızlık suçlaması ile geçtiğimiz gün adliyeye çıkartılan İ.E tutuklanarak ceza evine gönderildi.




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