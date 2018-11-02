15 Temmuz şehidinin babasından duygusal konuşma

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminde Çengelköy'de şehit olan 3 çocuk babası Halil Kantarcı'nın memleketi Sivas'ta adının verildiği ve 8 engelli öğrencinin eğitim göreceği lise düzenlenen törenle açıldı.

Sivas'ta dezavantajlı grupların eğitim görmesi için yapılan ve 15 Temmuz'da darbe gecesi şehit olan Halil Kantarcı'nın isminin verildiği 12 derslikli Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Okulun bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra özel öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz,"En büyük sermayemiz beşeri sermayemizdir. En büyük değerimiz beşeri sermayemizdir. Bu beşeri sermayeyi daha değerli kılan şeyde eğitimdir. Feda edilebilecek tek bir kişimiz bile yoktur veya geride bırakıp yola devam edebileceğimiz de tek bir kimsemiz yoktur. 81 milyonun hepsine istinasız ihtiyacı olan eğitimi vermek ve onlarında özel eğitimden sonra sosyal yaşamın her alanında olmalarını istiyoruz. Kamunun her imkanından da eşit şekilde faydalanmasını istiyoruz" dedi.

Şehitlerin adlarının kendilerine emanet olduğunu ifade eden Yılmaz,"Biz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ebediyen Türkiye Cumhuriyeti durduğu sürece bu bayrak dalgalandığı sürece şehit Halil Kantarcı'nın ismini de yaşatacağız. Mekanı cennet olsun diyoruz. Sivas'ın bir değeridir. Biz onunla gurur duyuyoruz. Bundan sonra hepimizin evladı ve kardeşidir" diye konuştu.

Şehidin babası Ali Kantarcı ise oğlunun isminin verildiği okulun açılışında yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşayarak,"Biz şehit aileleri olarak muhakkak ki yaralı bireyleriz. Fakat bu tür etkinlikler böyle kutsal mekanlarda isimlerinin yaşatılması bizleri gururlandırıyor. Allah herkesten razı olsun. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize huzurlu yaşamlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen duayla birlikte okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar okulu gezdi.