1.5 tonluk boğa 21.5 bin TL’ye alıcı buldu

5 tonluk kurbanlık boğa bir saat içerisinde 21.5 bin TL’ye alıcı buldu.

Sivas’ın Şarkışla İlçesinde bulunan İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı. Kurbanlıkların karkas olarak kilosunun 18 ile 22 TL arasında hesap edildiği pazarda 1.5 tonluk bir boğa 21.5 TL ye alıcı buldu. Pazarın en büyük boğası olarak kabul edilen insan boyunda ki boğa bir saat içerisinde satıldı. Tokat’ın Niksar ilçesinden pazara gelen Şener Korkmaz isimli besici boğasına 23 bin TL istese de boğa uzun pazarlıklar neticesinde 21.5 bin TL’ye satıldı. Pazardaki diğer besiciler ve kurbanlık almak isteyen vatandaşlar dev boğanın önünde fotoğraf çektirdi.

Boğayı yetiştiren besici Şener Korkmaz, kurbanlık fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla düşük olmasına rağmen satışların iyi olmadığını belirtti. 1.5 tonluk boğayı satın alan ve ismini açıklamayan alıcı ise, “Kurbanlık olduğu için aldım. Aklım yok ondan aldım. Hem besicimiz Tokat’tan kalkmış gelmiş. Buradan boş dönmesin.” Dedi.