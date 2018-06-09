16 yaşında kendi şirketini kurdu

Lise öğrencisi Ömer Faruk Torun, 10 yaşından itibaren mekatronik ve robotikle ilgilenmeye başladı. Çocuk yaşlarda kendisine hedef olarak belirlediği kendi üretimini yapma hayalini 16 yaşına geldiğinde babasından aldığı borçla gerçekleştirmek adına ilk adımı atan Torun, 2016 yılında hayalleri yolunda kendi şirketini kurdu. Ağabeyini hissedar olarak göstererek kurduğu şirkette 2 yılı aşkın süredir çeşitli robotik ve mekatronik alanlarda faaliyet gösteren Torun, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Liseden yeni mezun olduğunu ve 10 yaşından itibaren robotik faaliyetlerle ilgilendiğini belirten Ömer Faruk Torun, "Küçük yaşlarımda kurduğum bir hayal vardı, ileride yerli üretim yapabileceğim bir şirket kurmak ve ülkeme katma değer katabilecek bir ortam oluşturmak gibi bir hedefim vardı. 16 yaşıma geldiğimde bu hedeflere bir adım atmak istedim ve 16 yaşında bir limited şirketi kurmaya karar verdim. Limited şirketim var şuan ve kurdum şirketi. Bu kurduğum şirkette Ar-Ge çalışmaları yürütmeye çalışıyorum" dedi.

"Herkesin kafasında nasıl yaptın sorusu var"

İnsanların kendine ait şirketi olduğunu öğrendiğinde birçok kişinin şaşırdığını anlatan Torun, "Babam en büyük destekçim oldu. Elimde çok ufak cüzi bir sermayeyle kurdum şirketimi. Yerli üretim antrenman cihazları üretimi şeklinde çalışmalarım var. Bunu şuan tam olarak tamamlanmadığı ve Ar-Ge aşamasında olduğu için açıklayamıyorum. Bunun gibi birkaç tane daha çalışmalarım var. Maddi olarak kazançtan çok yatırımlarım oldu. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde de yatırımlarımın geri dönüşümünü bekliyorum. İnsanların genel tepkisi nasıl olur. Nasıl şirket kurdun gibi herkesin kafasında nasıl sorusu var. Ben de bu soruları cevapladıktan sonra arkadaşlarımdan birkaçı çok büyük destekçim oldu. Çevremdeki diğer insanlar da şirket kurmama şaşırdılar ve tebrik ettiler" diye konuştu.