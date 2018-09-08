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08 Eylül 2018 12:15

16 yaşındaki çoban dağda ölü bulundu

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki çoban dağda ölü bulundu.

16 yaşındaki çoban dağda ölü bulundu

08 Eylül 2018 12:15


Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Türkkeşlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Hasan Toksoy sabah hayvanları otlatmak için evden ayrıldı. Ailesi, Toksoy’un uzun süre eve dönmemesi üzerine köylülerle birlikte arama başladı. Yapılan arama sonucunda Toksoy köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki dağlık alanda bir ağaç altında ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından Toksoy’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenip otopsi yapılması için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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