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08 Eylül 2018 14:26

2 bin balya saman yangında kül oldu

Sivas merkeze bağlı Kabasakal köyünde bir samanlıkta çıkan yangında 2 bin balya saman kül oldu.

2 bin balya saman yangında kül oldu

08 Eylül 2018 14:26


Yangın, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kabasakal köyünde evli ve 6 çocuk babası Ahmet Dağdeviren’e ait samanlıkta çıktı. Dağdeviren’in köyde olmadığı sırada samanlıktan dumanlar yükseldiğini fark eden köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından itfaiye yangını kontrol altına aldı. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında samanlıkta bulunan 2 bin balya saman kül olurken, ailenin yaşadığı evin çatısında da hasar meydana geldi. Bu sabah köye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yanan samanın tekrar alev almaması için çalışma yaptı.


Samanlığı yanan Ahmet Dağdeviren, "Ben Sivas’tayken bana telefon edip ’Evin yanıyor’ dediler. Ben geldiğimde balyalar yanmıştı. Hayvanların kışlık yiyeceği kalmadı. Evimin de çatısı yandı. Gece olsa tehlikeli olurdu, çocuklarım kalmazdı. Köylülerimizden Allah razı olsun, onlar kurtardı itfaiye ile birlikte" dedi.


Kabasakal Köyü Muhtarı Metin Çay ise, "Dün 17.30 sıralarında köylüler bana haber verdi. Ben de hemen itfaiye ekiplerini aradım. İtfaiye ekipleri de yarım saat içinde geldi yangını kontrol altına aldı. Yangının ne için çıktığını bilmiyoruz. İtfaiye gelene kadar samanlık komple yandı. Ekipler yanan samanı başka yere taşıyorlar. Çünkü hala burası yanıyor. Samanlık kalırsa yanmaya devam eder, onun için köyün dışına taşıdık" diye konuştu.




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