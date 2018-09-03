254 kişilik işe başvuran 15 bin 723 kişi arasında kura çekildi

KYK İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda çalıştırmak üzere 60 güvenlik görevlisi, 152 temizlik görevlisi, 8 bakım onarım personeli, 13 iklimlendirme/kaloriferci, 14 engelli işçi ve 7 eski hükümlü olmak üzere toplam 254 personel alınması için ilana çıkıldı. 16 Ağustos’ta başlayan başvuru süreci sonrasında 254 kişinin alınacağı işe 15 bin 723 kişi başvurdu. Başvuruların ardından 4 Eylül Spor Salonu’nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi öncesi vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kura çekimi öncesi konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Tıpkı Milli Piyango alırken çekilişler nasıl olursa aynı mantıkla bir çekilişimiz olacak. İsminiz çıkarsa hakkınız, nasibiniz isminiz çıkmazsa da nasibiniz dolayısıyla da bizim müdahalemiz yok. Üç kat aday kura da belirlenecek. Üç kat aday da mülakat ile bir kat adaya düşürülecek. Burada öncelikle bizim ihtiyaçlarımızı görecek kişilere ihtiyaçlarımız var. Orada da en iyi bu işi yapacak kişileri seçip iş başı yaptıracağız."dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, "Sivas’a bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere İŞ-KUR aracılığıyla ulusal düzeyde ilana çıkıldı. İlan sonucunda Sivas için toplamda 15 bin 723 başvuru oldu. KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihte mülakata alınacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve KYK İl Müdürü Tunç ile birlikte kura çekimini gerçekleştirdi. Kura çekimini izleyenlerin sayısının az olması dikkat çekerken kura da adının çıkanların salonda olmaması dikkat çekti.