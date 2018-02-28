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28 Şubat 2018 16:39

"28 Şubat’ta milletin iradesine ipotek koyuldu"

Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği 28 Şubat sürecinin 21’inci yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.


28 Şubat 2018 16:39


İlçe Hükümet Konağı önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkan Yardımcısı Abdulkerim Özbek 28 Şubat 1997, askeri cuntanın milli güvenlik kararlarıyla aziz ve necip milletin iradesine ve geleceğine ipotek koyduğu, bir milletin bekasına karşı yapılan esaretin adı olduğunu söyledi.


28 Şubat Milli Güvenlik Kurul kararlarının insanlık suçunun işlendiği bir utanç vesikası olduğunu söyleyen Özbek,"Toplumun büyük bir kesiminin maddi ve manevi zara gördüğü 28 Şubat darbesinin en büyük mağdurları eğitim hakkı gasp edilen, ensar görevini kendine görev adlenden İmam Hatip ve İmam Hatipli üniversite öğrencileri olmuştur. Vatana ve millete hizmette her zaman en ön safta bulunan imam hatipliler, katsayı adaletsizliğinden dolayı devlet üniversitelerine yerleşmede engellenmeye tabi tutuldular. Tarihin hiçbir döneminde zulüm payidar olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır." dedi.




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