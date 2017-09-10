43 gün önce kaybolan şahıs dağda bulundu

Ailesi tarafından jandarmadan alınan Ünsal ailesi tarafından köydeki evine getirildi.

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Büyük Armutlu köyünde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde köy sakinleri üzüm bağından üzüm almaya çalışırken fark edilince kaçmaya çalışan bir kişini ihbar etti. Köy korucuları tarafından yakalanan kişi terörist olduğu düşünülerek jandarmaya teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kişini 29 Temmuz’da Suşehri ilçesine bağlı Kekeç köyü Soğan Obası Yaylası’nda kaybolan 29 yaşındaki Murat Ünsal olduğu anlaşıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce ruh ve sinir hastalığında tedavi gören evli 2 çocuk babası Murat Ünsal, Erzincan’ın İliç ilçesi kırsalında köy korucuları tarafından bulunmasının ardından güvenlik güçlerine teslim edildi. Ünsan, ailesi tarafından Suşehri ilçesine bağlı Kekeç köyüne getirildi.

"Çocuklarımı özledim, geriye dönemedim"

Başından geçenleri anlatan Ünsal,"Irmak yatağının üstü sıra gittim. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Kaç gün olduğunu bilmiyorum. Bu süre içerisinde kızamuk yedim, incir yedim, kavun yedim, elma yedim. Çocuklarımı özledim, geriye dönemedim, yolları kaybettim. Arazide yattım, çobanlarla karşılaştım, köylülerle karşılaştım. Beni adamın biri buldu. Bende ona ’örgütten kaçtım’ dedim, yalan söyledim. Beni jandarmaya götürdüler" dedi.

Murat’ın Ünsal’ın Eşi Halime Ünsal ise,"Murat kaybolduğundan bu yana hayatından çok endişe ettim, ama Allah’tan umut kesilmez dedim ve bir gün çıkacak gelecek dedim" diye konuştu.

Vücudun değişik yerlerinde yaralar oluşan Murat Ünsal, tedavi için ailesi tarafından Suşehri Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Suşehri ilçesinde 43 gün önce hayvanlarını otlatmak için çıktığı Soğan Obası yaylasından bir daha geri dönmeyen Murat Ünsal’ın, yolunu kaybederek Erzincan ili sınırlarını geçtiği anlaşıldı. Yakınları ve güvenlik birimleri 29 Temmuz’dan bu yana kaybolduğu yayla ve çevresinde Ünsal’ı arıyordu. Ünsal’ın 43 gün boyunca dağlarda bulduğu bitki kökleri ve yabani meyveleri yiyerek beslendiği öğrenildi.