55 bin dekar arazi suyla buluşturulacak

Sulama projesi ile 55 bin dekar zirai alan suyla buluşacak.

Büyükakören, Demiroluk, Yanalak, Kayalıpınar, Çubuk, Tatköy, Yakacıçavuşlu, Emirler, Cibilik, Direkli ve Kalın köylerine ait 55 bin dekar araziyi suyla buluşturacak olan sulama projesinin su kaynağını Nevruz Barajı oluşturuyor. Temelden yüksekliği 54 metre olan barajda 25 milyon metreküp su depolanabiliyor. İki üniteden oluşan sulama projesinde kullanılacak bütün boruların temini yapıldı. Toplam 58 bin 900 metre borunun döşeneceği projede 12 bin 600 metre borunun döşenmesi tamamlandı. Sulama projesi çerçevesinde 2017 yılında 27 bin 500 dekarlık kısmının sulama şebekesinin tamamlanması hedefleniyor. Sulama projesinin tamamının faaliyete geçmesi ile birlikte bölgede yıllık yaklaşık 23 milyon lira gelir artışı sağlanacak. 1.733 kişiye iş imkanının açılmasının hedeflendiği proje ile bölgenin kalkınmasına önemli bir etki yapılacak ve sulu tarıma geçilmesinin ardından yetiştirilen ürünlerin verimi ve çeşitliliği artacak.

Sivas’a sulama anlamında yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,"Sivas’ın bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Sivas tarihinde görmediği yatırımları son 14 yılda aldı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.