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6 aylık hamile ineği silahla vurup parçaladılar

Sivas’ın Gürün ilçesinde 6 aylık hamile ineğin silahla vurularak öldürülüp parçalandığı iddia edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 aylık hamile ineğin silahla vurularak öldürülüp parçalandığı iddia edildi.


Olay, Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Dikenova Yaylası'nda hayvancılıkla geçimini sağlayan Yavuz Dikenova, geçtiğimiz gece ineklerinden birinin eve gelmediğini fark edince yaylada ineğini aradı ancak bulamadı. Sabah tekrar aramaya başlayan Dikenova, yaylaya 10 kilometre uzaklıkta kan izlerine rastladı. Aramaya devam eden Dikenova,


yaylaya 20 kilometre uzaklıkta ise 6 aylık hamile olan ineğini silahla vurularak öldürülüp parçalanmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Yavuz Dikenova, ineğinin silahla vurulup parçalandığını belirterek, "Yaylanın 20 kilometre uzağında bulduk. Traktöre bağlayarak sürüklenmiş ve burada parçalanarak hayvan tanınmaz hale getirerek bırakmışlardı. Ardından jandarmaya haber verdik. Jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri geldi incelediler, gereğinin yapılacağını söylediler. 6 aylık gebe hayvana bunu yapan insan canidir. Bu işkenceyi bir insana ya da bir hayvana yapmanın hiçbir farkı yoktur" dedi.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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