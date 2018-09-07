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07 Eylül 2018 15:04

6 bin kişilik cami 30 yılda tamamlandı

Sivas’ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde 30 yıl önce yapılmaya başlanılan cami Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

6 bin kişilik cami 30 yılda tamamlandı

07 Eylül 2018 15:04


Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde esnaf ve işçilerin daha rahat namaz kılması için yeni bir cami yapılmasına karar verildi. 1988 yılında temeli atılarak yapımına başlanılan cami için 4 Eylül Sanayi Cami Derneği kuruldu. Yardımseverlerin yardımıyla toplanılan paralar caminin yapımında kullanılırken aradan 30 yıl geçmesine rağmen caminin yapımı bitirilemedi. 30 yılda çok sayıda dernek yönetiminin de değişmesiyle caminin yapımı bir türlü tamamlanamazken yaklaşık 1,5 yıl önce değişen son yönetimle beraber caminin yapımı hızlandı. Yaklaşık 8 bin metrekare alana kurulan cami, 6 bin kişilik kapasitesi ile bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.



"Çok mutluyuz"


4 Eylül Sanayi Cami Derneği Başkanı Zorlu Ateş, caminin uzun süredir inşaatının devam ettiğini belirterek,"Camimiz uzun süredir inşaatı devam eden bir cami. 30 senedir inşaat devam ediyor. Camiyi bitirip ibadete açabilmek bizim yönetimimize nasip oldu. Caminin açılamamasının nedeni, eski yönetimin bencil tavırları, artık bilemiyoruz. Çünkü biz yönetimi aldıktan sonra evrakları falan daha alamadık. 1,5 senedir kooperatif evraklarını alamadık. Evrakları da alamayınca neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Süreç mahkemede, mahkeme sonuçlandı. Evrakları icra yoluyla almaya çalışıyoruz. Mahkeme evrakların geri verilmesini karar verdi ancak yine alamıyoruz. 6 bin kişinin ibadet edebilme kapasitesi var. Bugünde açıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.


Vatandaşlar ise uzun süre ibadete açılmayan caminin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.




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