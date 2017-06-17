650 kişi tünelde iftarda buluştu

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan ve 350 metresi tamamlanan Mevlana-Yüceyurt Tünelinde iftar programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın ve bazı protokol üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda 650 kişiye yemek dağıtılırken, menüde mercimek çorbası, kavurma ve pilav ile birlikte tatlı yer aldı. Akşam ezanın okunması ile birlikte vatandaşlar ve tünelde çalışan işçilerle birlikte oruçlarını açtı. Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, bu tünelin Sivas için hayati önem taşıdığını ve şehrin doğusu ile batısını birbirine bağladığını söyledi.

Kentteki araç trafiğinin her geçen gün arttığını vurgulayan Vali Davut Gül ise, buna bir çözüm olarak bu tünelin inşa edildiğini söyledi.