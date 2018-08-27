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27 Ağustos 2018 11:19

72 yaşında tüm ulaşımını atla sağlıyor

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Adil Yılmaz, otomobili ve traktörü olmasına rağmen tüm ulaşımını atla sağlıyor.

72 yaşında tüm ulaşımını atla sağlıyor

27 Ağustos 2018 11:19


Zara ilçesi Ütük köyünde yaşayan Adil Yılmaz ilk kez 12 yaşında at sahibi oldu. Altmış yıllık süre içerisinde 30’a yakın atı olan Yılmaz, otomobili ve traktörü olmasına rağmen tüm ulaşımını atla sağlıyor. Atıyla nam salmış 72 yaşındaki Yılmaz, görüntüsü ile ilgi çekerken görenleri geçmişe götürüyor. Görenler at sırtındaki Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ulaşımını tamamen atla sağladığını belirten Yılmaz, Türkiye de bulunan bütün araçları kendisine verseler bile atı Rüzgar’ı hiçbir arabayı değişmeyeceğini belirtti. Yılmaz, ilerleyen yaşı nedeni ile kendini at sırtında görenlerin şaşırdığını ifade etti. Yılmaz, düşüp yaralanma ihtimaline nedeni il çocuklarının ata binmesine karşı çıktığını da belirtti.


“Atımla nam saldım”


Zara’da ve Sivas’ın bir çok ilçesinde atıyla nam saldığını belirten Adil Yılmaz, “60 yıldır atım var. Ata binmek çok güzel bir duygu. Türkiye ve Sivas’ta bulunan tüm arabaları bana verseler atımı hiçbir arabaya değişmem. At beslemeye ailem de meraklıydı, bana da at merakı ailemden geliyor. Atımı 3 yıl önce Erzurum’dan getirdim ve 3 yıldır benimle beraber yaşıyor. Atımın ismini Rüzgar koydum. Çok fazla atım oldu. Belki de 30 attan fazladır. Ata binmek 72 yaşında olmama rağmen kesinlikle zor gelmiyor. Tek böbrekle yaşıyorum. Şeker hastasıyım ama ata binmek vücuduma iyi geliyor. Bu ata binmenin hastasıyım. Atımı Erzurum da bir çiftlik sahibine verdim ardından atsız duramadım ve gittim bu atı getirdim. Çevremdekiler at binmeme tepkili. Çocuklarım ilerleyen yaşıma rağmen ata binmeme kızıyorlar atı çekip vurmak istiyorlar. Sivas’ta bir çok ilçede beni bilirler ve ben atımla nam saldım. Herkes beni atımla tanıyor. Benim arabam, traktörüm var ama attan başka bir şeye binmem“ şeklinde konuştu.




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