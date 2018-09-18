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Aç kalan domuzlar şehre indi

Sivas’ta aç kalan domuzlar şehre indi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta aç kalan domuzlar şehre indi, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sivas-Ankara yolu Sivas girişi yol kenarında onlarca domuzu gören Savaş Koçtepe adındaki vatandaş gözlerine inanamadı. Hemen cep telefonuna sarılan Koçtepe, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Daha çok kış aylarında görünen domuz sürülerinin yaz ayında da görülmesi dikkat çekti. Yol kenarında yiyecek aradığı düşünülen domuz sürüsü bir süre yol kenarında gezindikten sonra gözden kayboldu.

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