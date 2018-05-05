’Adalet sınıfında’ mesleklerine hazırlanıyorlar

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümünde zabıt katibi olmak için eğitim gören 12 öğrenci için adalet uygulama sınıfı oluşturuldu. Okul idaresi ve velilerinde katkılarıyla oluşturulan temsili duruşma salonundaki sınıfta hakim, avukat, mübaşir ve zabıt katibi rolünü üstlenen öğrenciler, uygulamalı eğitim kapsamında arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirerek mesleklerine hazırlanıyor. Zabıt katipliği için on parmak klavye eğitimi de alan öğrenciler, mesleklerini hem teorik hem de pratik olarak en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyor.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, idare olarak yapmaları gerekenleri sıraya koyduklarını ifade ederek, "Meslek liseleri memleket meselesi dolayısıyla istihdam olabilecekleri yeni alanlar açalım, okulumuza kazandıralım. Bundan dolayı da zabıt katibi ihtiyacının olduğunu, Sarkışla’nın da Altınyayla ve Gemerek davalarının da burada görüldüğü neticesinde staj yapma imkanımızın da iyi olduğunu gördük. Protokoller yaparak adalet alanını da ilçemize kazandırdık. Sivas merkezde de bu alandan var ama ilçelerde sadece Sarkışla ilçemizde mevcut. Bizim öğrencilerimiz cumhuriyet savcılığı yazı işlerinde çalışacaklar. Zabıt katibi olarak çalışacakları için mahkeme ortamında da bu işi yapmaları gerekecek. Ona da adaptasyon sağlasın diye bu mekanı devletimizin katkılarıyla, vatandaşlarımızın katkılarıyla öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bir mahkeme ortamını sulh ceza, asliye ceza mahkemelerinin bire bir aynısını burada oluşturarak öğrencilerimizin burada eğitim almalarını sağlıyoruz" dedi.

Adalet Bölümü 10. sınıf öğrencisi Zeliha Ünlü derslerin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Adalet alanı olduğumuz için, özellikle çok yoğun konularımız var ama laboratuvarlarımız da olduğumuz için uygulayarak daha iyi eğitim görüyoruz. Burada adalet laboratuvarımız da gerçek mahkemedeymişiz gibi oluyor. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koridorları da edebiyat ve sanat sokağı haline getirildi. Koridorlara ünlü edebiyatçıların, saz ustalarının adı verilerek kitaplıklar yapılarak şiirleri asıldı. Ders aralarında öğrenciler bu koridorlardan geçerken hem ünlü edebiyatçıların şiirlerini hem de kitaplarını okuyor. Ayrıca merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun okuduğu sınıfa ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bilgisayar sınıfı laboratuvarı oluşturuldu.