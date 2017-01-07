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07 Ocak 2017 12:05

Afgan kadın polis adayları Sivas’ta zorlu eğitimlerden geçti

Afgan kadın polis adayları Sivas’ta zorlu eğitimlerden geçti

07 Ocak 2017 12:05

Afganistan’dan gelen kadın polis adayları, Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) verilen zorlu eğitimlerin ardından mezun olarak ülkelerindeki güvenliği sağlamada görev alıyor.
Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ’Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde bugüne kadar Sivas PMYO’daki eğitim programını başarıyla tamamlayan bin 5’i kadın olmak üzere 2 bin 959 Afgan polis adayı, mezun oldu. Kadın polis adayları 4 aylık eğitimleri boyunca Türk Polis Teşkilatı tarafından zorlu eğitimlere tabi tutuldu.
Alanında uzman personel tarafından polis adaylarına, polis usul ve esasları, polis hukuku, Afgan Anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, bilgisayar kullanımı, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, polis savunma taktikleri, ilk yardım, ifade alma, olay yeri inceleme, delil toplama, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım ve terörizm gibi birçok alanda uygulamalı eğitimler verildi.



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