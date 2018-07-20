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20 Temmuz 2018 16:37

Afgan ve İran uyruklu şahıslar 7 kilo eroinle yakalandı

Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afgan ve İran uyruklu 5 şahıs 7 kilo eroinle yakalandı.

Afgan ve İran uyruklu şahıslar 7 kilo eroinle yakalandı

20 Temmuz 2018 16:37


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altıntabak Mahallesi’nde ikamet eden Afgan ve İran uyruklu şahısların uyuşturucu madde sattığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler ikamete yapılan operasyonda aralarında uyuşturucu madde ticareti suçundan aranması da olan İran ve Afgan uyruklu 5 şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada 7 kilo 6 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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